I december blev der taget første spadestik til de nye Kraftvarmeværk, som for øjeblikket skyder i vejret, og kan ses langvejs fra. Nu er en udvidelse af forsyningsaktiviteterne på Energivej i form af en genbrugsplads igen på tale. Foto: Allan Nørregaard

S og DF vil have en ekstra genbrugsplads

Helsingør - 24. november 2017 kl. 03:45 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gammel plan om en ny genbrugsplads ved siden af det nye kraftvarmeværk bliver taget op igen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. En ekstra bynær genbrugsplads til aflastning af genbrugspladsen i Skibstrup var oprindelig en del af planen for det store projekt bestående af et nyt flisfuret kraftvarmeværk på Energivej og nye administrationsbygning for det 100 procent kommunalt ejede selskab Forsyning Helsingør A/S, som er ved at blive bygget.

Imidlertid valgte et flertal i Byrådet tidligere i processen at droppe planerne om den ekstra genbrugsplads. Det skyldtes efter alt at dømme, at der i forvejen var tale om en meget stor investering på omkring 709 millioner kroner. Det hører dog med til billedet, at det fælleskommunale selskab Norfors er medejer af selve kraftvarmeværket, som skal sættes i prøvedrift i løbet af 2018.

Nu kommer den ekstra genbrugsplads igen på den politiske dagsorden på mødet i Byrådet 27. november før det nyvalgte byråd tiltræder.

For her har Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet nemlig stillet et beslutningsforslag om, at Byrådet skal forpligte Forsyning Helsingør til at sætte gang i arbejdet med en etablering af en genbrugsplads på Energivej, fremgår det af dagsordenen, hvor der i kke er sat pris på, hvad en genbrugsplads vil koste. I forbindelse med planlægningen af det store projekt med kraftvarmeværk og administrationsbygninger, der tog sin begyndelse tilbage i 2012, så blev der regnet med, at en ny plads koster omkring 40 millioner kroner.

For lidt genbrug

Partierne, som begge er repræsenteret i bestyrelsen for Forsyning Helsingør med henholdsvis Ib Kirkegaard og Gitte Kondrup, skriver i forslaget, at man med kommunens netop vedtagne affaldsplan ikke når i mål med kravet om 50 procent genanvendelse af affaldet i 2020, og at der kan være større lovbestemte krav på vej.

Forsyning Helsingør ejer i dag en grund til en genbrugsstation ligesom den er tegnet ind i den gældende lokalplan for det kraftværmeværk og administrationsbygninger.