S-medlemmer kræver en udfasning af træflis

- Det er et mål at vi i Helsingør Kredsen i den kommende byrådsperiode arbejder aktivt både lokalt og nationalt på at få sat fokus på en udfasning af brug af træbiomasse i form af træflis og træpiller i vores fjernvarme- og elproduktion. Det er et mål at varme- og elproduktion i Helsingør Kommune sker på en grøn og bæredygtig måde uden brug af biomasse i form af træpiller og træflis. Det er et mål at vi arbejder for at få planlagt udfasningen af brug af træflis og træpiller i fjernvarmeproduktion og elproduktion på en hensigtsmæssig måde i forhold til de teknologiske muligheder og den kommunale økonomi, således at den store investering, der er foretaget i kraftvarmeværket sikres bedst muligt og at udfasningen i mindst muligt omfang belaster serviceniveauet og velfærden i Helsingør Kommune, sådan lød det i udtalelsen, som vedtaget af en enig generalforsamling.