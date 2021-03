Rykkede ud efter anmeldelse om skummel personage

Klokken 10.08 søndag indløb der anmeldelse om, at en mand gik rundt på Hornebyvej i Hornbæk med en adfærd, der skabte mistanke om observation forud for et eventuelt indbrud. En patrulje kørte til området, hvor de udfandt en 28-årig udenlandsk mand, som svarede til beskrivelsen i anmeldelsen. Hans generalia blev noteret, men det kunne ikke umiddelbart konstateres, at der skulle være sket en kriminel handling, oplyser Nordsjællands Politi.