Borgmester Benedikte Kiær (K), kommende regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) og borgmesterkandidat for socialdemokratiet Claus Christoffersen blev hurtigt enige om, at det nye sundhedshus kommer til at danne ramme om et meget bedre samarbejde kommune og region imellem. De håber, at det kan være inspiration for fremtidige byggerier i sundhedssektoren. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Rundvisning i det nye sundhedshus: - Det bliver en model for fremtiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Rundvisning i det nye sundhedshus: - Det bliver en model for fremtiden

Går alt som planlagt bliver socialdemokraten Lars Gaardhøj inden længe regionsrådsformand. Mandag var han ude at se Helsingørs hidtil dyreste byggeri – det nye sundhedshus, og han er ikke i tvivl: Det bliver model for fremtidens byggerier i sundhedssektoren.

Helsingør - 15. juni 2021 kl. 05:39 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Store, massive betonelementer skyder op på grunden mellem Prøvestenscentret og byretten, og giver en god indikation om, hvor stort et byggeri Helsingørs nye sundhedshus i virkeligheden er.

Her går 75 mand rundt og arbejder. Dag ud og dag ind. Det har de gjort længe, og det vil de gøre i mange måneder endnu, for selvom det virker som om, at byggeriet stormer frem, så er det først færdigt om godt halvandet år.

Alligevel er der meget at se. Ruminddelingen er ved at tage form, de første vinduer er sat i, og trappen i den store foyer er i gang med at blive monteret. Og med projektleder Jan Krog Islin som guide, kan man endda næsten se de mange borgere, patienter og det sundhedsfaglige personale gå ind og ud mellem hinanden i de mange rum.

- Her skal der være træningsrum. I ved til genoptræning for eksempel - med romaskiner og den slags, siger han og peger på et stort areal indrammet af bare betonelementer.

Bredt samarbejde Når byggeriet står færdigt i 2022 vil det huse et væld af sundhedsfagligt personale lige fra privatpraktiserende læger til tandlæger, rehabiliteringscenter, fysioterapi og diætister. Det nye sundhedshus samler således ekspertise fra både den regionale-, kommunale- og private sundhedssektor, og det var baggrunden for, at den kommende regionsrådsformand, Lars Gaardhøj fra Socialdemokratiet, mandag var på rundvisning sammen med partikollagen og borgmesterkandidat i Helsingør Kommune Claus Christoffersen og borgmester Benedikte Kiær (K) samt kommunaldirektør Stine Johansen.

Her var det særligt de mange muligheder, som det nye byggerier inviterer til, der optog den kommende regionsrådsformand.

- Jeg synes, det er et rigtig spændende og værdifuldt byggeri, der kommer til at danne ramme om et bedre samarbejde mellem kommune og region. Jeg tror, at det her kan blive en rigtig god model for, hvordan vi bygger og indretter sundhedshuse i fremtiden, lød det med en tilføjelse om, at det helt sikkert vil være med til at øge trygheden for borgerne.

- Der er ingen tvivl om, at det at samle så meget ekspertise under samme tag giver tryghed for den enkelte borger.

Vigtigt for borgerne Også borgmester Benedikte Kiær roste byggeriet og det samarbejde som kommune har med regionen.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde, og det er jeg sikker på fortsætter. Det her er et byggeri, der betyder rigtig meget for borgerne, og derfor betyder det også meget for mig at se det rejse sig nu. Med det her hus får vi mulighed for at give borgerne en endnu bedre hjælp, fordi vi har så mange fagpersoner under samme tag, forklarede hun og afslørede, at der ikke er kommet en eneste indsigelse mod byggeriet fra borgerne.

- Det ligger jo også helt perfekt og forstyrrer ikke nogen. Det er nemt at komme til, og så er det med til at løfte området, der bliver en del mere attraktivt for investorer at investere i.

Ambitiøst og stort For borgmesterkandidat Claus Christoffersen er byggeriet et rigtig godt eksempel på, hvordan Helsingør Kommune arbejder ambitiøst - selv når tingene ikke går lige som planlagt.

- Jeg synes, det her viser rigtig fint, hvordan vi tør at være ambitiøse. Selvom hospitalet på Esrumvej blev lukket, så arbejdede vi fortsat ambitiøst på at sikre borgernes sundhed bedst muligt, og det synes jeg vi lykkes med i et tæt samarbejde med regionen, fortalte han.

I alt kommer Sundhedshuset til at være arbejdsplads for 220 borgere. Det vil tage imod op mod 1300 besøgende om dagen.