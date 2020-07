Artiklen: Rundtur i Danmarks turistby nr. et

På søndag klokken 14 kan man komme med på en hyggelig og spændende byvandrig i Hornbæk og få den spændende historie om byens udvikling som Danmarks turistby nummer et.

Hornbæk blev transformeret fra et ydmygt fiskerleje til landets nok mest fashionable sted i sommerperioden.

Turen varer cirka to timer og koster 150 kroner som inkluderer et glas god vin begge steder samt et 16 siders illustreret hæfte om Hornbæks historie.