Rumkapslen er landet i Helsingør

Han kunne slet ikke skjule var glad og begejstret han er for, at det efter godt og vel to års ihærdigt arbejde er lykkedes at få Danmarks første - og hidtil eneste - astronaut, Andreas Mogensens kapsel til museet på Fabriksvej i Helsingør. Her landede den - bogstavelig talt - onsdag middag, og straks begyndte en nænsom og omhyggelig udpakning af den rumkapsel, som den 2. september 2015 sendte Andreas Mogensen ud i rummet på en ti dages lang rumfærd.