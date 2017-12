Bestyrer Michael Slass (tv.) og ejer Emil Wiegand Hansen lover gratis burgere til de 50 første kunder, når Rumbles åbner fredag den 8. december klokken 12.00. Foto: Victor Viemose

Send til din ven. X Artiklen: Rumbles åbner fredag: Lover gratis burgere til de første 50 kunder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rumbles åbner fredag: Lover gratis burgere til de første 50 kunder

Helsingør - 05. december 2017 kl. 05:54 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På fredag den 8. december åbner burgerbaren Rumbles i Stjernegade, der serverer klassiske, greasy burgere i amerikansk diner-stil.

Mens burgerkæderne står i kø for at åbne nye steder i København, har helsingoranerne længe måtte spejde anderledes langt efter rendyrkede burger-restauranter. Det ændrer sig på fredag den 8. december klokken 12.00, når Rumbles slår dørene op i Stjernegade og lover gratis burgere til de 50 første kunder.

En uge før åbningen er ejer Emil Wiegand Hansen og kommende bestyrer Michael Slass stadig i fuld gang med håndværkerarbejdet i det gamle, traditionsrige lokale i Stjernegade, hvor blot et stort, gult Rumbles-skilt i vinduet giver fingerpeg om, hvad der er i vente.

- Vi skal nok blive klar til på fredag. Alt det 'grove' arbejde er færdigt, og så snart vi får stole og borde ind, så går det stærkt. Det kan godt være, at der kommer til at mangle en lille smule på udsmykningen, men vi har rigtigt gerne villet blive klar til julesalget, siger Emil Wiegand Hansen.

Helsingør får signatur-burger I februar i år startede den tidligere håndværker Rumbles i et hjemmebygget skur i Sydhavnen, der hurtigt blev en succes blandt både håndværkere, studerende og børnefamilier i området.

- Konceptet er helt simpelt. Det er greasy burgere og 80'er-amerikansk diner-stil til arbejderklasse-priser, siger Emil Wiegand-Hansen.

Der er fire slags burgere på menuen, og det er tanken, at menuen undervejs skal tilpasse sig efterspørgslen. Sydhavnen har fået sin egen signaturburger i form af en flæskestegssandwich, og snart vil Rumbles også udvikle en signatur-burger til Helsingør. En menu med pomfritter og sodavand står i 87 kroner.

Byen har manglet et burgersted Bestyrer i Rumbles i Stjernegade bliver 27-årige Michael Slass, der lærte Emil Wiegand Hansen at kende, da han solgte et alarmsystem til restauranten i Sydhavnen. De to kom hurtigt i dialog om at åbne en ny 'franchise' af Rumbles, hvor Michael Slass insisterede på, at det skulle være i Helsingør.

- Helsingør og Nordsjælland generelt har altid skreget på gode burgersteder, og vi mærker allerede interessen ved, at folk stikker hovedet ind og spørger, hvornår vi åbner, siger Michael Slass.

Han og Emil Wiegand Hansen garanterer, at de vil lægge sig i selen for at levere kvalitet til helsingoranerne, lige fra at den første Bruce Springsteen-plade ryger på anlægget og den første bøf ryger på grillen.

- Det er min erfaring, at rygtet om en dårlig madoplevelse spreder sig 10 gange hurtigere end rygtet om en god. Helsingør er en lille by, og vi håber selvfølgelig, at kvaliteten af maden og servicen kommer til at tale for sig selv, siger Emil Wiegand Hansen.