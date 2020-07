Rumænske cognac-tyve afsløret i Kvickly

Klokken 13.30 søndag anmeldte personalet fra Kvickly på Birkedalsvej, at de havde pågrebet to butikstyve, der havde forsøgt at stjæle otte flasker cognac til en værdi af knap 2.000 kroner. Da de to butikstyve var udenlandske statsborgere, blev en patrulje sendt til stedet, hvor to rumænske mænd på henholdsvis 39 og 42 år blev sigtet for forholdet, oplyser Nordsjællands Politi.

Imens patruljen var til stede i pågældende Kvickly, måtte endnu en patrulje sendes dertil, idet en 32-årig litauisk mand havde forsøgt at stjæle grøntsager og en flaske olie til en værdi af 159 kroner, men også han blev opdaget af personalet og dernæst sigtet for forholdet af politiet.