Inden COVID 19 for alvor satte en stopper for foreningslivets mulighed for at træne og spille kampe, nåede Keld Fritzbøger fra Rotary Espergærde-Humlebæk at kigge forbi med en check på 5000 kroner til Speciel Olympics fodbolden i Snekkersten.

Ros til Special Olympics-hold

Helsingør - 14. april 2020 kl. 17:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snekkersten IF's Special Olympics-hold er i øjeblikket i en rivende god udvikling med tilgang af flere spillere, primært fra Helsingør og Fredensborg kommune, samt enkelte spillere fra det øvrige Nordsjælland. Det er både spillere med særlige behov og med lettere fysisk handicap.

I bestræbelserne på at få endnu flere spillere, og yngre spillere, med på holdet samarbejder fodboldafdelingen i Snekkersten med Klub Liv og Motion i Helsingør, samt STU-uddannelserne (en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov) på Nyruphus og Kadetten, som betyder at de studerende i deres idrætsundervisning, undervises i fodboldspillet, samarbejdet på et hold og fællesskabet i en idrætsforening.

Og det fik Rotary i Espergærde-Humlebæk til at støtte op om arbejdet med en kontantbevilling på 5.000 kroner før coronaen satte en stop for idræt

- I forbindelse med et foredrag i vores Rotary klub om Parasport Danmark, hørte vi bl.a. om nogle af de tiltag som foregår i Helsingør Kommune, og projektet i Snekkersten har et godt og konstruktivt formål, som vi gerne vil bakke op om, fortæller Torben Kristensen, præsident for Espergærde-Humlebæk Rotary klub.

Formålet med undervisningen er at styrke elevernes fysiske form (kondition/muskelmasse), motorik/balance/koordination, fodboldteknik og taktisk forståelse for fodboldspillet, samt styrke det sociale fællesskab på et hold, i et trænings- og konkurrence-miljø, både på og uden for banen.

Træningen og undervisningen varetages af specielt uddannede trænere fra DGI og Snekkersten IF, og tilrettelægges i forhold til målgruppen, og i henhold til Fodbold Fitness konceptet fra "Bevæg dig for livet" (BDFL). Dette koncept er udarbejdet på baggrund af forskning på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, bl.a. med socialt udsatte og psykisk sårbare voksne.