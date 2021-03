Helsingørs kulturliv og detailhandelen får tilskud til fælles genåbningsprojekter - blandt andet gadeteater. Pressefoto

Ros, ros, ros - alle partier støtter genåbning af Helsingør

Helsingør Kommune skal kickstartes efter corona, og et samlet byråd har nu bevilget knap 4 millioner kroner til formålet.

Helsingør - 24. marts 2021 kl. 20:20 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Byen står sammen, når der er brug for det.

Med disse ord beseglede Claus Christoffersen, S, den aftale, som samtlige byrådets partier mandag aften stemte for, nemlig en økonomisk håndsrækning på 3,7 millioner kroner til hjælp til genåbning af Helsingør efter corona.

Hele raden rundt lød der ros til genstartsprojektet.

- Det er en ambitiøs plan og et flot beløb, men det er også særdeles nødvendigt. Nu glæder vi os til at få gang i den igen. Der er behov for at få damp under kedlerne, så vi kan komme til bage på sporet, fastslog Michael Mathiesen, K og nævnte blandt andet, at det gerne skulle give en positiv effekt for de lokale arbejdspladser.

Byrådet vedtog enstemmigt, at sætte gang under genåbningen med en lang række tilskud til konkrete projekter.

Det er en god og omfangsrig pakke, og godt at detailhandel og kultur kan stå sammen, konstaterede Christian Holm Donatzky, R, mens Silas Drejer, S, glædede sig over, at byrådet står sammen om at kickstarte Helsingør med blandt andet kulturaktiviteter i alle kommunens centre.

Per Tærsbøl, K, glædede sig over, at de godt 200.000 kroner, som var afsat til det aflyste Sportsgalla, i stedet går til idrætsforeninger, som har brug for at få medlemmerne tilbage, og det blev bakket op af udvalgsformanden, Betina Svinggaard, S. som tilføjede, at foreningslivet bløder.

Mette-Lene Jensen, V, støttede genstartspakken men undrede sig over, hvordan man lige kunne finde de knap 4 mio. kroner når det var svært at finde midler til balance i andre underbudgetterede udvalg.

Bente Borg Donkin, SF, havde gerne set, der var afsat penge til eksempelvis cykeludlejere, så turisterne nemt kan bevæge sig rundt i byen, og hun havde også gerne set flere penge til energirenovering som rækker videre end bare her og nu.

Marlene Harpsøe, SF, efterlyste midler målrettet børns trivsel, som er ramt af corona. Og Janus Kyhl, K. var begejstret over, at der blev udvidede parkeringstider i centrum. - Det kommer mange til gavn og glæde.

Lad alle handle lokalt Både Jan Ryberg, Lokaldemokraterne, og Allan Berg Mortensen, EL, talte for at kommunen ophæver de landsdækkende indkøbsaftaler, som de enkelte lokale institutioner er bundet af.

- Lad dem i stedet for handle lokalt. Det vil batte noget, så ophæv de aftaler hurtigst muligt, lød opfordringen.

Alle 25 byrådsmedlemmer stemte for genstartspakken.