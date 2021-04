Se billedserie Sådan skal restauranten på toppen af Værftshallerne se ud. Illustration: Arkitektfirmaet Dall-Lindhardtsen

Rooftop på madmarked: Så tæt er det på at blive en realitet

Det går fremad med den storstilede plan for at lave restaurant på toppen af værftshallerne, hvor Værftets Madmarked huserer. »Alt løber efter planen«, siger direktør for madmarkedet.

En kold øl, noget lækkert mad og en udsigt ud over Kronborg, Øresund og Helsingør by er hvad de besøgende på Værftets Madmarked inden for få år kan se frem til. Tilbage i november sidste år annoncerede ejerkredsen bag madmarkedet nemlig en ambitiøs plan for at etablere en tagterrasse, en såkaldt »rooftop«, på toppen af værftshallerne. Her skal der efter planen være et spisested, en bistro, hvor der serveres café-retter, drinks og lignende, og den plan ser ud til at holde stik trods coronavirussen.

- Projektet er ikke noget, der skal bygges op i dag, så coronavirussen har ikke forsinket processen. Det er en lang proces, når man skal op på et tag og lave nye områder, som den eksisterende bygning skal holde til, men alt løber efter planen, fortæller direktør for Værftets Madmarked, Gry Brix.

Mange positive flueben Da ejerkredsen annoncerede planerne for Elsinore Rooftop, som det officielt kommer til at hedde, var der fortsat flere tvivlsspørgsmål. Blandt andet om taget kan bære, og om projektet er i konflikt med hensynet til de sigtelinjer mod Kronborg, som er en del af betingelserne for, at slottet kan bevare sin status til Unesco-verdenskulturarv.

- Vi arbejder langsomt igennem listen, og vi er indtil videre ikke stødt på nogle negative svar. Vi har kunnet sætte flere positive flueben, blandt andet at vi godt kan få lov ift. Kronborg Slot. Det næste vi venter på er, om taget kan bære, og det beregnes der på for tiden, fortæller Gry Brix.

Dyrt projekt Det er det lokale arkitektfirma, Dall & Lindhardtsen, der står for at tegne den 1.500 kvadratmeter store tagterrasse, hvor der efter planen skal opføres tre huse af glas. Det vil give 120 siddepladser, mens der i udeområderne vil kunne sidde 230 gæster. Endvidere skal der laves et tårn med elevator i ud mod Kronborgvej, og i alt regnes projektet med at koste 15 millioner kroner.

- Det er for tidligt at sige endnu, hvad prisen i alt bliver, men vi har øjne for, at ting i sådanne byggeprojekter kan blive dyrere end det, som man regner med. De overvejelser har vi med i vores byggeplan samt budget, fortæller Gry Brix.

Elsinore Rooftop skal efter planen åbne i påsken 2022.

