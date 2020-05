Røg i køkkenet: Hel opgang blev evakueret

Sort røg væltede ud fra lejligeden, og synige flemmer slikkede op mod taget, så der en overgang var frygt for, at de skulle få fat i taget på beboelsesejendommen.

Beboerne i opgangen blev evakueret af politi og brandvæsen, og lejlighedens beboere, der blandt andet tæller to små piger, blev også reddet ud, så ingen mennesker kom noget til under branden, som var under kontrol efter halvanden times tid.