Claus Christoffersen skal ved dette valg for første gang udfordre Benedikte Kiær(K) som borgmesterkandidat. Foto: Helsingør Kommune

Rødt valgforbund med tre fælles mærkesager

S, SF og EL har indgået et fælles valgforbund, som handler om mere end valgtaktik. Dermed er det tredje valgforbund på plads.

Helsingør - 04. maj 2021 kl. 10:20 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet har besluttet at gå i valgforbund med hinanden i forbindelse med kommunalvalget 2021, og derved er det tredje valgforbund i forbindelse med kommunalvalget til november på plads.

Læs også: Her er Enhedslistens kandidater til valget

Valgforbund er ikke tilladt ved folketingsvalg, men til kommunalvalg og Europaparlamentsvalg kan de ofte spille en afgørende rolle i forhold til at sikre at tiloversblivende stemmer eksempelvis bliver indenfor blokkene.

Valgforbundet mellem Byrådets venstrefløjspartier er baseret på tre politiske pejlemærker, oplyser partierne i en pressemeddelelse. Det ene punkt er ældreområdet.

- Vi skal have en ældrepleje, som vi kan være stolt af. Der skal være tid og personale nok til borgerne, så de ældre kan få den pleje, som man kan forvente. Det giver livskvalitet for de ældre og tryghed for de pårørende, når et familiemedlem skal have hjælp af hjemmeplejen eller kommer på plejehjem, hedder det i aftalen.

Det kræver ifølge partierne blandt andet, at der skal ske et økonomisk løft af ældreområdet, og der skal være mere tid som personalet og borgerne kan disponere over. Derudover skal man have flere fastansatte SOSU'er, så det er de samme medarbejdere, der besøger de ældre i dagligdagen, og kvalitetsstandarderne skal gennemgås, så man undgår, at alvorligt syge ældre ikke kan komme på plejehjem.

Det andet punkt er en grøn kommune.

- Vi skal arbejde målrettet på at nå kommunens ambitiøse mål om at mindske CO2-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger i senest 2030. Det er en halvering i forhold til i dag. Detyder i følge partierne, at man blandt andet skal styrke den kollektive transport, omstille til el-busser og styrke cyklismen med nye cykelstier.

Flere blandede boligområder - Vi skal have en kommune, hvor der er plads og boliger til alle. Når der bygges, skal der være fokus på at skabe varierede boligområder med boliger i forskellige størrelser, og der skal være en blanding af almene og ejerboliger, lyder det fra partierne.

Der er ifølge partierne især behov for flere ungdomsboliger, flere almene boliger og flere senioregnede boliger.

Med dette valgforbund er der nu tre forskellige valgforbund.

Det første blev indgået mellem Konservervative, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Det andet valgforbund er mellem Radikale og Alternativet.

