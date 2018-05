Røde sange og faner i byen: Se alle billederne fra 1. maj

Fælles 1. maj var en succes

I mange år har SF og Enhedslisten afholdt fælles 1. maj, men sidste år valgte SF at gå solo. Men i år havde de to lokale partiforeninger fundet sammen igen om et fælles arrangement, Og SF's lokalformand Anders Wilsbech og Enhedslistens kontaktperson Søren Rasmussen var da også allerede ved arrangementets start enige om, at det var en rigtig god idé, for antallet af deltagere i det fælles møde var langt over standard. Således var hele salen i Smedenes Hus på Strandgade fyldt op af morgenmadsspisende deltagere. Faktisk er det er efterhånden ikke så stor forskel på antallet af deltagere på LO-Skolens socialdemokratiske arrangement og de to andre partiers. LO-skolens deltagerantal var dog stadig noget højere.