Rød smiley: Kollega-mobning i fængsel skyld i påbud

Det kan være et hårdt job at være fængselsbetjent på grund af arbejdet med eksempelvis hårdkogte bandemedlemmer. Men i Helsingør Arrest med plads til 69 indsatte er det ifølge en nylig afgørelse om påbud udstedt af Arbejdstilsynet en gruppe såkaldt »stærke« fængselsbetjente, som i mindst over et år har mobbet en gruppe såkaldt »svage« fængselsbetjente. Ydmygende bemærkninger foran kollegaer, opkald om hjælp over radioen, der bliver ignoreret, og udelukkelse fra sociale sammenhænge. Det er bare nogle af elementerne af mobningen, fremgår det påbuddet bag den røde arbejdsmiljøsmiley, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i.

- Vi var godt klar over, at der var arbejdsmiljøudfordringer før besøget af tilsynet, men omfanget, som Arbejdstilsynet har vist, er noget vi tager meget, meget alvorligt. Det handler om at italesætte, at der skal tales ordentligt, og at der skal være mulighed for at sige fra, når noget er for groft, siger Lene Møller-Nielsen. Hun fremhæver også, at der en indført en antimobbepolitik, og som påkrævet i påbuddet for Arbejdstilsynet nu er tilknyttet en ekstern arbejdsmiljørådgiver.