Rockteater med Grand Prix-vinderen

Det musikalske ophav til »Time of my life« er en lang række af de største hits fra 70'erne og 80'erne, eksempelvis "With Or Without You" af U2, "Every Breath You Take" af Police, "Africa" af TOTO, "Let's Dance" af David Bowie, "Freedom" af Wham, titelnummeret, "(I've Had) The Time Of My Life" fra filmen Dirty Dancing og naturligvis en lang række af de store rockhits fra grupper som Queen, Journey, Whitesnake m.fl.