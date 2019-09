Administrerende direktør for Trelleborg Sealings Solutions, Jesper Luja Thomsen, ses her sammen med Marianne Andersen, der ligeledes er administrerende direktør, dog i RoboInsights, som står for at arrangere roboteventet i Helsingør.

Send til din ven. X Artiklen: Robotmekka kommer til Nordens Port Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Robotmekka kommer til Nordens Port

Helsingør - 09. september 2019 kl. 05:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skibsværftet i Helsingør danner rammerne, når robotterne kommer til byen til robotevent.

Det er RoboInsights, som står bag begivenheden, der bliver afholdt den 11. september i Hal 21A på Skibsværftet. Sidste år var første gang RoboInsights afholdte eventet, hvor godt 250 besøgende lagde vejen forbi - i år forventer arrangørerne, at der kommer 700 besøgende til Nordens Port. Og der er en helt særlig grund til, at netop Helsingør er byen for robotmødet.

Hamlets hjemby

Det var, og er her at Hamlet holder til - ved porten til Norden - og han er symbol på et skift, som vi kommer til at se igen.

- Hamlet er symbolet på skift i den måde, vi levede på fra Middelalderen til Renæssancen. I dag ser vi ind i et nyt paradigmeskift: Livet før robotter og anden teknologi kom ind i vores hverdag og livet efter. Robotterne og teknologien kommer om vi vil det eller ej - hvordan vil vi leve med den? That's the question, siger Marianne Andersen, som er administrerende direktør i RoboInsights.

Målet

Skal folk være bange for fremtiden? Tager robotterne vores jobs, eller hvad kommer der til at ske? - Et af vores mål er simpelthen at få teknologien ud i samfundet, siger Andersen.

RoboInsights forklarer, at deres mål med roboteventet er at medvirke til at viden om ny teknologi kommer ud i samfundet, hvor den kan bruges. Hvilken teknologi findes, og hvordan bruges den allerede visse steder. I det lokale er RoboInsights' mål at forbinde virksomheder, uddannelsesinstitutioner og det offentlige i Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Talerne

Der kommer et væld af forskellige talere og oplægsholdere til roboteventet. Der er hentet personer fra det store udland, men også danskere skal være med til at tale til eventet.

Morten Jacobsen er en af talerne, og han skal fortælle om, hvordan teknologi kan forbedre livet for børn med specielle behov - både psykisk såvel som fysisk begrænset børn. Morten Jacobsen har i 20 år arbejdet med denne gruppe af børn og unge.

Roberto Galeazzi skal snakke om den nye teknologiske revolution, Industri 4.0, som vil skabe en ny æra for samarbejdet mellem mennesker og maskiner.

Aseem Prakash fra Canada er ekspert i kunstig intelligens inden for forretningsudvikling, og Per Sjöborg fra Sverige har interviewet stort set alle, der er noget inden for robotter i dag. De deltager via Skype og vil fortælle om erfaringerne fra deres virke. Derudover er der flere andre oplægsholdere. Borgmester Benedikte Kiær kommer desuden og holder et indlæg.