Den endelige dom forventes først at falde til næste retsmøde om 14 dage. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Risikerer udvisning: Tog powerbank og fiskeblink i lommen og glemte betalingen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Risikerer udvisning: Tog powerbank og fiskeblink i lommen og glemte betalingen

Søndag eftermiddag var en anderledes en af slagsen i Harald Nyborg i Helsingør, hvor en 41-årig mand blev anholdt efter en dramatisk situation, som udsprang af tyveri af fire fiskeblink og en powerbank.

Helsingør - 28. september 2021 kl. 04:53 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Det siges om jura og straffesager, at ord og vægten af dem kan være altafgørende.

Det var det også for forsvareren for en 41-årig mand i retten i Helsingør mandag.

- Ja, han erkender, at han har taget dem. Det er jo ikke det samme som, at han har stjålet dem, lød en af indvendingerne til det grundlovsforhør, den 41-årige var blevet fremstillet i.

Det blev han, efter han søndag eftermiddag i Harald Nyborg havde taget en powerbank og fire fiskeblink i lommen og gået ud af butikken. Selv forklarede den 41-årige mand med hjælp fra en tolk i russisk, at han blot glemte at betale.

Dog havde personalet i Harald Nyborg observeret, at manden havde pakket en powerbank ud, stukket den op i ærmet og forladt butikken. Da to medarbejdere løb ud for at pågribe ham, havde han afleveret powerbanken til dem for dernæst at skubbe den ene i brystet og sætte af i løb. Herefter fangede de ham igen omkring Maxi Zoo, hvor det altså også viste sig, at han havde de fire fiskeblink på sig. Det er selve dem, sigtelsen består i - og altså ikke powerbanken, fordi han afleverede den tilbage.

Særlig bestemmelse At kalde det et røveri virker næsten absurd. Og dommeren tilføjede da også, i langsomme vendinger, så tolken kunne nå at oversætte, at der var tale om noget »ganske usædvanligt«. Røveribestemmelsen går nemlig til dels på, at man udøver eller truer med vold, idet man stjæler noget, og til dels på at bringe noget man har stjålet i sikkerhed.

- Teknisk set er det røveri, og derfor er det min opfattelse, at det er begrundet, at du er sigtet for det, tilføjede dommeren, der holdt fast i, at den 41-årige mand skulle varetægtsfængles i yderligere 14 dage indtil næste retsmøde, hvor dommen forventes at falde.

Og hvis han bliver kendt skyldig, kan det også ende med en udvisning fra Danmark i en given periode, lød det også fra dommeren.

Den 41-årige mand fra Ukraine var tætbygget og iklædt kondisko, sorte jogginbukser og en sort regnjakke. Og det var altså med hjælp fra en tolk i russisk, at han forklarede, at han havde været i Danmark i tre uger for at købe en bil, som han skulle have med hjem.

Det var også grunden til, at han havde 49.000 kroner i kontanter, da han blev pågrebet, hvorfor han gik i panik og flygtede, efter han var gået ud af butikken, hvor han havde glemt at betale, sagde han også.

- Jeg afviser din forklaring om, at du skubbede ham, fordi du var bange, og at du kun i forglemmelse ikke havde betalt for fiskeblinkene. Derfor er der mistankegrundlag, sagde dommeren dog også i sin afsluttende bemærkning om sagen. Her gjorde hun også klart, at det ikke var i dag (mandag, red.), hun skulle tage stilling til, hvorvidt manden skal dømmes.