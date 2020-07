Rigmor afslutter torsdagskoncerterne

En idé om at sætte musik til tekster af Michael Strunge blev startskuddet til bandet Rigmors vision om at give ordene vinger. En drøm om at kunne figurere som talerør for en generation, der er blevet tabt på gulvet, får jorden til at brænde under fødderne og musikken til at stikke af.