Holdet bag åretys Revyen i Helsingør er klar til at gi? den gas fra på torsdag, hvor der er premiere. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Revyen i Helsingør tæller ned til premieren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Revyen i Helsingør tæller ned til premieren

Årets revy tager udgangspunkt i Helsingør - men den bliver ikke en lokalrevy i snæver forstand.

Helsingør - 29. maj 2021 kl. 07:25 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

På torsdag er der premiere på årets Revyen i Helsingør - denne gang i Industriforeningens Teatersal på Stengade 51. Første år den spillede med succes var på Restaurant Strejf for to år siden. Sidste år blev revyen lagt ned af corona, men nu er skuespillerholdet klar til igen at give den gas med vid og bid.

Holdet er ligesom i 2019: Le Münster-Swendsen, Sune Svanekier, Simon Nøiers og Dan Schlosser, samme pianist - Catrine Ullerup Frølund og samme instruktør - Mads M. Nielsen. De står for 2021-aftapningen af "Revyen i Helsingør" og den kulinariske side af sagen ligger igen i Restaurant Strejf's regi idet restauratør Jakob Christensen lægger køkken og renommé til revyens menu.

Plads til 85

"Revyen i Helsingør" udmærkede sig i første sæson ved at kunne favne over en moderne og utraditionel revy, der både respekterede den klassiske sommerrevy og lykkedes med at udfordre genren tilstrækkeligt til, at den fik sit helt eget scenesprog. Og den tråd er holdet klar til at videreføre i år.

Industriforeningens teatersal har plads til 200 publikummer, men af hensyn til corona-sikkerhed har revyen valgt kun at sætte 85 billetter til salg pr. forestilling.

- Vi vil stadig gøre det intimt og hyggeligt, så springet fra "Strejf" til "Stri'en" ikke bliver for stort. Og vigtigst af alt, så skal publikum føle sig trygge. Og det kan de roligt være, da opsætningen lever op til alle gældende coronarestriktioner, lyder det fra revyens producent Claus Reenberg.

Premiere på torsdag Der er revypremiere på torsdag den 3. juni , så der er fuld fart på prøverne - der øves tekster, danse og melodier, der svedes, råbes og grines så det kan høres ud på Stengade, når holdet skal blive enige om, hvilke trin og intonationer der er det rigtige til det enkelte nummer, og når instruktøren skal forsøge at få de kåde spillere til at makke ret under de både intense og lange prøver. Men humøret og energiniveauet er højt; holdet står selv bag en stor del af både tekster og musik.

Tilknytning til Helsingør Alle de medvirkende har på hver deres måde en tilknytning til Helsingør og en personlig relation til byen - en relation, der gør at det er mere end bare arbejde at lave "Revyen i Helsingør" - det er en personlig glæde at lave netop den, en glæde og en passion, der gør, at "Revyen i Helsingør" bliver en revy med udgangspunkt i Helsingør, men den bliver ikke en lokalrevy i den snævre forstand. Det vil blive en forestilling der vil være underholdende uanset, om man er hjemmehørende i Helsingør, Haarby, Hals eller Haderslev, forsikrer revyholdet.

Revyen spiller torsdag til lørdag frem til den 26. juni. Alle dage med spisning kl. 18. Billetsalg på www.revyenihelsingor.dk.

relaterede artikler

Efter corona-pause: Revyen vender tilbage i 2021 30. november 2020 kl. 05:12

Revy aflyser og vender tilbage i 2021 06. maj 2020 kl. 09:56

Anmeldelse: Årets revy har aldrig været bedre 19. oktober 2019 kl. 07:05