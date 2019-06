Her ses revyholdet. Det er fra venstre kapelmester Catrine Ullerup Frølund, skuespillerne Sune Svanekier, Simon Nøiers, Le Münster-Swendsen, Dan Schlosser, revyens producent Peter Holst-Beck og direktør for Spar Nord Helsingør, Piet Petersen.Foto: Presse

Revyen er blevet en succes

Publikum har taget godt imod revyen, som også har fået opbakning fra erhvervslivet. Revy og Helsingør har gennem årtier været en tæt kobling og en mangeårig tradition, men efter revyens storhedstid med Oswald Helmuth, Liva Weel, Sitter Horne Rasmussen og alle de andre revy-koryfæer, har flere knækket halsen, når de har forsøgt at bringe revy-traditionen tilbage til Helsingør.

- Der har været gjort nogle tiltag med at få revyen tilbage, uden det rigtig er lykkedes at få fodfæste. Det blev ofte slået for stort op og arrangørerne har manglet midler til at skabe en ny tradition, hvilket tager tid, konstaterer producer Peter Holst-Beck, som er den, der senest har forsøgt at genoplive Helsingør-revyen. Holdet er gået ydmygt til værks, og det har tilsyneladende båret frugt, for opbakningen til revyen, der spiller på Restaurant Strejf frem til den 22. juni, har været stor . både blandt publikum og i byens erhvervsliv.

Senest har Spar Nord Fonden valgt at støtte op om det nye initiativ med at genoplive Revyen i Helsingør, og har givet en donation.

Tre år skaber grobund

- Der er en tommelfingerregel som siger, at en revy skal have love til at leve i tre år, inden der er skabt grobund for en bæredygtig forretning. Folk skal selvfølgelig lige se det an, smage maden der bliver serveret forud for revyen, der skal snakkes og anbefales til familie, venner og bekendte. Så derfor har vi i år valgt at starte ud, med så få midler som muligt. Men på trods af det, er der absolut nogle nødvendige udgifter, som vi ikke kan komme udenom, forklarer Peter Holst-Beck.

Sponsorhjælp

- Forud for revyen forsøgte vi at finde sponsorer, som kunne hjælpe os i gang. Det gik ikke så godt i starten, hvilket er helt forståeligt. Hvem er nu det? Hvor kommer de fra? Hvilken slags revy er der tale om osv. Men Spar Nord Fonden trådte til på vores glatte ansigt, hvilket vi er utroligt taknemmelige for. De har som hovedsponsor været med til at hjælpe os i gang, så vi kan få dækket de basale udgifter.

- Derudover har vi også oplevet en fantastisk goodwill fra nogle af Helsingørs handlende. Både Strandhuset og Mr. August har velvilligt været med til at klæde revyen på med sponsoreret tøj.

Næsten udsolgt

Revyen er i det hele taget blevet godt modtaget, og det kan mærkes på billetsalget.

- Billetterne ryger virkelig hurtigt, og der er op til flere aftener, hvor der er udsolgt. Så man skal være hurtig, hvis man gerne vil nå at opleve revyen og den dejlige to retters menu fra Restaurant Strejf.

