Revy aflyser og vender tilbage i 2021

På grund af den nuværende krise med Covid-19, kan vi desværre ikke længere se andre udveje end at aflyse årets revy. Sådan lyder det fra arrangørerne af »Revyen i Helsingør«, som spillede første gang i 2019 i Restaurant Strejf på Helsingør Station.

- Det er med blødende hjerte, at vi har truffet beslutningen, men vores gæsters og vores egen sikkerhed er naturligvis det vigtigste i denne svære og hårde situation, som hele verden lige nu befinder sig i, hedder det endvidere.

Arrangørerne vil dog allerede nu melde ud, at man vender stærkt tilbage i 2021 sammen med Restaurant Strejf i Industriforeningens Teatersal. Vi vil derfor bruge det næste år på at lade latterbatterierne godt og grundigt op, så vi er klar til at give alle vores dejlige publikummer nogle skønne og latterfyldte sommeraftener i 2021. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Revyen har premiere torsdag d. 3. juni 2021. Der er forestilling hver torsdag, fredag og lørdag frem til og med lørdag d. 26. juni 2021. Billetsalget starter efter sommeren.