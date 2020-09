Retten ser på udsmidninger i næste uge

Boligretten i Retten i Helsingør skal over to retsdage tage stilling til 8-9 familiers udsmidning. Sagen starter i næste uge. Sideløbende kører sag ved Ligebehandlingsnævnet.

Langt de fleste af de 96 opsagte beboere i Nøjsomhed fra gavllejlighederne er blevet henvist til eller har selv fundet andre boliger. Men en mindst 8 familier bor stadig i lejlighederne, og vil forsat gå rettens vej for at beholde deres hjem, da de mener, at de er blevet uretmæssigt opsagt.

