Restaurant-leder sigtet for voldtægt af 18-årig

Her blev manden sigtet for i søndags at have voldtaget en 18-årig kvinde på restauranten, imens hun sov. Manden er daglig leder over for den forurettede.

Pigen vågnede dog - ifølge retsmødebegæringen - under samlejet. På dette tidspunkt skulle kvinden ifølge sigtelsen have været beruset, og ude af stand til at forsvare sig selv.