Når gymnasierne begynder efter sommerferien, vil der være masser af coronatiltag. Foto: Allan Nørregaard

Rektorernes hårde corona-udmelding: Festerne er aflyst på ubestemt tid

Helsingør - 06. august 2020 kl. 19:51 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de nye, såvel som gamle, elever starter i næste uge på henholdsvis Helsingør- og Espergærde Gymnasium, så er det en anderledes studiestart som møder dem.

For selvom de nye gymnasieelever skal igennem en introperiode, hvor mange af de ældre elever hjælper til som tutorer som sædvanligt, så er det i år en periode, hvor gymnasierne har taget deres forholdsregler for at undgå smittefare.

På Helsingør Gymnasium betyder det, at introperioden for de nye elever foregår mere udenfor end normalt, fortæller vicerektor, Claus Corneliussen.

- Meget af introperioden kommer til at foregå udenfor for eleverne, ligesom vi har ændret arrangementer, så de er klassevis i stedet for med hele årgangen, siger han.

Også på Espergærde Gymnasium bliver arrangementerne tænkt ind klassevis, fortæller rektor, Henrik Boberg Bæch, som netop har siddet i møde med ledelsen om planlægningen af næste uges sommerferieåbning af gymnasiet.

- Flere af vores arrangementer kommer til at foregå klassevis, blandt andet vores Fiesta-fredag, hvor eleverne vil blive inddelt klassevis og drikke sodavand under pavilloner, siger han.

Smitte skal undgås Coronaudfordringerne giver en ekstra udfordring for elever, som har tilmeldt sig som tutorer.

De skal ikke kun hjælpe de nye igang med info om skolen, men også om de regler, som skal mindske smitte på stedet, fortæller Claus Corneliussen.

- Vi har to-tre elever som tutorer og to kontaktlærere per klasse, som skal hjælpe de nye elever igang. Eleverne fra de ældre klasser har haft et forår, hvor de har skulle vænne sig til de nye forhold, så det er vigtigt, at de videregiver læringen til de nye elever, siger han.

Helsingør Gymnasium kom foråret igennem uden nogle tilfælde af corona- smitte blandt hverken elever eller lærere. Det er en statistik som gymnasiet har i sinde at fortsætte, fortæller Claus Corneliussen.

- Vi har lavet flere tiltag, som skal sænke smittefaren. Eleverne sidder i større lokaler, så de kan holde en meters afstand mellem hinanden. Vi har desuden haft ekstra fokus på rengøring. Eksempelvis bliver alle toiletter rengjort efter hvert modul, siger han.

Mere af det samme Espergærde Gymnasium har flere af de samme initiativer. Der vil være ekstra personale på rengøring, så der hele tiden bliver rengjort i løbet af dagen.

Derudover bliver der også her fastholdt en distance på én meter mellem eleverne. Derudover sørger man for, at eleverne bliver klassevis i løbet af dagen, fortæller Henrik Boberg Bæch.

- Vi vil holde eleverne klassevis, så de spiser sammen i lokalet, samt holder pause mellem modulerne i lokalet eller udenfor i et udpeget område, siger han.

Bliver mindet om regler Selvom de ældre elever på gymnasierne er klar over mange af forholdsreglerne, som de blev introduceret for i foråret, så vil de på Helsingør Gymnasium blive kaldt ind i et af de større lokaler på stedet første dag efter ferien, hvor de vil blive påmindet om reglerne vedrørende afstand og hygiejne.

Også forældrene til de nye elever er blevet introduceret til reglerne inden studiestart.

- Mandag, tirsdag og onsdag i denne uge har vi haft de nye elever samt deres forældre på besøg, hvor vi ikke kun har fortalt om de praktiske detaljer vedrørende studiestart, men også hvordan eleverne skal agere i forhold til Covid-19, når de starter i næste uge, siger Claus Corneliussen.

En plan B er klar Selvom der intet coronatilfælde har været på Helsingør Gymnasium, så har man en plan klar, hvis det skulle ændre sig, siger Claus Corneliussen.

- Hvis der kommer en anden bølge, så vil vi kunne omstille os til virtuel undervisning, da vi har fået god erfaring med det i løbet af foråret, siger han.