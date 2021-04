De to rektorer Claus Ellekær Sommer-Madsen (tv.) og Henrik Boberg Bæch er glade for, at gymnasierne er åbnet mere op, selvom enkelte klasser for nu må blive hjemme. I alt 30 gymnasieelever er blevet smittet siden påske. Foto: Allan Nørregaard

Rektor langer ud efter feststemte forældre: - Det er misforstået godhed

En lidt for festlig påske har ført til i alt 30 smittetilfælde på tværs af kommunens gymnasier. På gymnasierne tester de på livet løs og skruer op for informationen

Helsingør - 14. april 2021 kl. 10:52 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Begge byens gymnasier døjer lige nu med en del smittede elever, der muligvis har været lige lovligt sociale i påskeferien.

På Espergærde Gymnasium er 19 elever registreret smittet, og på Helsingør Gymnasium er 11 elever registreret smittet.

Rektor på Espergærde Gymnasium, Henrik Boberg Bæch, forklarer, at man på gymnasiet forsøger at kontrollere smitten efter bedste evne.

- Hvert eneste tilfælde bekymrer mig og gør mig rigtig ked af det, fordi vi skal sende hele klassen hjem, blot der er en enkelt smittet i klassen. Lige nu er vi cirka 500 elever på skolen, og det er halvdelen af det samlede antal elever. Vi selvtester to gange om ugen, og vi har netop testet alle elever, der er mødt op til fysisk fremmøde, og alle er negative, siger han.

Misforstået godhed Smitten blandt gymnasieeleverne fordeler sig på tværs af både årgange og klasser og kommer ovenpå en påske, hvor der har været forlydender om flere større fester blandt andet på stranden i Espergærde. Nordsjællands Politi har da også oplyst, at de måtte hive den helt store bødeblok frem natten til påskesøndag. Her festede 44 unge i alderen 17-20 år i lokalerne under Espergærde Bibliotek.

Festlighederne har fået rektor på Helsingør Gymnasium, Claus Ellekær Sommer-Madsen, til tasterne, da han mener, situationen viser, der er behov for endnu mere information. Og den information er målrettet forældrene.

- Jeg sidder og skriver ud lige nu, og det har vi også gjort før. Vi er blevet bekendt med, at der er en del forældre, der synes, det er så synd for eleverne, og derfor tillader de dem at holde fester. Jeg kan godt forstå eleverne har lyst til at feste, men det er misforstået godhed fra forældrenes side, siger rektor Claus Ellekær Sommer-Madsen til Frederiksborg Amts Avis.

Forstår de unge Også på Espergærde Gymnasium har man set et behov for mere information om reglerne i skolen kontra reglerne efter skoletid.

- Vi har sendt meget konkret information ud, fordi nogle har troet, at det de må på skolen, det må de også i fritiden. Jeg kan godt forstå, det kan være svært at hitte rede i, hvad der gælder hvornår, så derfor bliver vi også ved med at informere, siger rektor Henrik Boberg Bæch, der dog ikke mener de 44 unge, der festede i påsken, kan bruge den undskyldning:

- Det er svært at forestille sig, at de ikke har vidst, det var forkert, siger han.

Begge rektorer bemærker, at det ikke umiddelbart ligner, at smittespredningen er sket i en faglig sammenhæng. Rektor på Helsingør Gymnasium, Claus Ellekær Sommer-Madsen, mener da også, det er forsvarligt, at gymnasierne fortsat holder åbent.

- Vi har meget struktur og kontrol på gymnasiet, hvor der er krav om brug af mundbind og afstand. Så jeg tilhører nok også den fløj, der mener eleverne skal komme endnu mere i skole, så de ikke render og laver ulykker ude i verden, siger han.