Rekordmange flygtninge i job

Aldrig har så mange af kommunes flygtninge været i job eller i gang med at tage en uddannelse. For selvom coronakrisen har udfordret jobmarkedet, så er 68,7 procent af alle flygtninge i kommunen nu i beskæftigelse eller under uddannelse, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Et job eller en uddannelse er den bedste adgangsbillet til det danske samfund og det danske fællesskab. Og her ved vi, at det er utrolig vigtigt, at man som flygtning hurtigst muligt får en fod inden for, hvis man skal have ordentlig fodfæste på det danske arbejdsmarked. Derfor er jeg også rigtig glad for, at det fokus vi har haft på at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet og den indsats medarbejderne i jobcenteret yder bærer frugt, selv i en tid med corona og økonomisk krise, siger Lene Lindberg.