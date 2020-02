Helsingør Golf Klub ses her under mere normale vejrforhold. Foto: Andreas Norrie

Rekord-regnen lukker golfbanen

Så går den ikke længere!, lyder det fra Allan Patrick Woods, der er formand for baneudvalget i Helsingør Golf Klub.

- Med endnu en rekordvåd februar og endnu mere regn de sidste to dage, så er banen nu så våd at vi må lukke den, skriver Woods på golfklubbens hjemmeside.

Han oplyser, at klubben nok skal oplyse, når banerne igen er klar - men det bliver næppe de første par dage.

Han oplyser endvidere, at Par 3 banen er stadig åben for spil. Driving range er også åben, men man samler selv bolde, da vi ikke kan få maskiner derud til at samle bolde op fordi der er så vådt.