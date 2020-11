Reklamer skal stoppe gratister på stadion

Da tegningerne til 1. divisions-stadionet på Gl. Hellebækvej blev præsenteret, så viste visualiseringerne et transparent trådhegn på toppen af anlægget. Nu er der lagt op til, at hegnet bliver omdannet til reklameplads.

Nogen gange er der et stykke fra arkitektens tanker, og ikke mindst visualiseringerne, og så den efterfølgende virkelighed.

Dette kan mange ifølge mange i nogen grad også siges om Helsingørs nye 1. divisionsstadion.

Og med et forslag til en såkaldt reklameplan for Helsingør Stadion udarbejdet af forvaltningen i Center for Dagtilbud, Skoler, Idræt og Fritid og den amerikansk kontrollerede fodboldklub FC Helsingør, så er der udsigt til, at stadionet på særligt et markant punkt vil afvige fra tegningerne, som lå til grund for projektet, der blev vedtaget i Byrådet.