Se billedserie 22 bands - blandt andet danske Jodelladies - optræder på årets Knejpefestival, der holdes den 4. og 5. oktober.

Rejsen til Amerika på årets Knejpefest

Helsingør - 10. september 2019 kl. 20:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Festivalen byder på masser af gratis musik fra nær og fjern og autentisk, god stemning. 22 bands og mere end 60 koncerter vil i dagene 4. til 5. oktober fylde Helsingør med masser af sømandsmusik fra nære og fjerne himmelstrøg. For niende gang inviterer Helsingør nemlig på Knejpe-festival, og den har gennem årene vokset sig til en gedigen succes med sin autentiske stil og indhold.

Hvert år har haft sit tema. Sidste år var det Middelhavet, i år er det »Rejsen til Amerika« - en maritim fortælling om danskernes immigration til USA i 1800-tallet, hvor 10 procent af danskerne drog af sted i håb om et bedre liv.

Store følelser

Så det er de store følelser, der er i spil på årets Knejpefestival, og det bærer spilleprogrammet også præg af. Publikum kan glæde sig til en lang række bands som danske Bluegrass Breakout og Johnny Horsepower samt flere svenske bands såsom Dunderhead, Det Blev Handgemæng, The Hillfillies og Happy Heartaches.

Gadejørgen - som nu er kendt fra DR's nye dokumentar af samme navn, og som tidligere har optrådt på Knejpefestivalen, kommer sammen med psycobilly bandet The Nevrotix, rockerbilly-banditterne The Rambling Bandits, Sømandskvinderne, Den Gyldne Sangskat, Frits Madsens Orkester og De Lystige Spillemænd.

Den damske country-dronning Tamra Rosanes og danske Jodelladies er andre trækplastre på den to dage lange Knejpefestival.

Uden byens værtshuse ingen Knejpefestival, og igen i år inviterer Axelhus, Hold-An, Café Valdemar, Holger Daske Bar, Skum Ølbar og Københavneren idenfor til hygge, festlig stemning, god musik og en oplevelse, man kun kan få i Helsingør.

Ballade-band

Skibsklarerergården er også med samt Toldkammeret, og mens alle knejperne byder på gratis musik, så er der entré i Toldkammeret.

- Billetten koster 50 kroner, og så er man med til at støtte, at festivalen kan booke bands til næste års Knejpefestival, forklarer Georg Rasmussen. Han står for bookningen af de mange bands, og hans erfaring siger ham, at mindst et band laver »ballade« - sådan plejer det at være, men hvem det bliver i år må publikum selv finde ud af.

For publikum er det en udfordring at gå fra spillested til spillested, men det er det også for musikerne. Det er dog aldrig noget problem at skaffe bands - tværtimod, fortæller Georg.

Til næste år er det 10. gang Knejpefestivalen skal holdes, og selvom den gennem årene har fundet sine ben, så er der plads til udvikling. Søs Krogh Vikkelsøe fra Kulturværftet, der er tovholder på festivalen, kunne eksempelvis godt forestille sig, at Knejpefestivalen breder sig til Helsingborg - selvom rigtig mange af gæsterne er svenskere.

Stor opbakning blandt det lokale erhvervsliv

At Kulturværftet sammen med de lokale knejper kan udbyde flere end 60 koncerter over to dage lader sig bl.a. gøre ved hjælp af en stor opbakning Helsingør Kommune, Statens Kunstfond, de lokale knejper og ikke mindst fra et flot hold af partsredere, der består af små og store lokale virksomheder, der støtter festivalen økonomisk. Disse tæller HN Tagentreprise, Renell, Wiibroe, EDC Poul Erik Bech, Helsingør, J.K. Sikring, Willads & Vibe-Hastrup, Mobilerepair, Slagter Jensen, Rex Cykler, MB Motor, Hotel Hamlet, Jellyfish og Tibberup Høkeren.

Knejpeøl

Det er efterhånden stødt mange traditioner til festivalen - en af disse er den årlige Knejpe-øl, hvor overskuddet er med til at støtte konceptet bag festivalen og med til at sikre, at alle de herlige musikere og bands kan komme til festivalen hvert år.

Det er fynske Refsvindinge bryggeri, som har forklædt Røde Mor som Knejpeøl.

En anden tradition er byvandringerne - Knejper og Knytnæver - med André Andersen, der arrangeres i et samarbejde mellem Knejpe Festival og Words Festival. I tiden op til og under festivalen tages publikum her gennem Helsingørs stræder med masser af anekdoter og løgnagtige sandheder om livet på havnen og knejperne. Her kan man tage tilbage til den tid, da Helsingør havde flere end 100 bryggerier og tilsvarende brændevins-brænderier.

Hele programmet for festivalen kan ses på www.knjepe-festival.dk og billetter til koncerten i Toldkammeret sælges på www.kuto.dk