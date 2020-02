Rektor på Helsingør Gymnasium, Claus E. Madsen (tv), mener, politikerne (dem i regionsrådet, ikke borgmester Benedikte Kiær, der ses her med vicerektor Claus Christoffersen) må beslutte sig for om, de har tillid til modellen med selvejende gymnasier eller ej. Foto: Allan Nørregaard

Regionen piller ved gymnasie: Får loft over antal klasser

I år 2020 må Helsingør Gymnasium maksimalt oprette otte klasser. Det har et flertal i regionsrådet i Region Hovedstaden i denne uge valgt at indstille til børne- og undervisningsministeren. Det sker som led i en tilpasning af gymnasier i regionen, for at undgå at nogle vokser sig for store og andre bliver små.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her