En tilskadekommen kvinde på Kingosvej måtte tirsdag aften vente en time og 16 minutter på en ambulance. Grundet stor travlhed måtte ambulancen sendes afsted fra Hillerød Hospital, og var derfor 42 minutter om at komme fra. Inden da var forløbet mere end en halv time med fejlslagen kommunikation mellem indringere og 112-telefonen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Region H: Fejlslagen kommunikation førte til sen ambulance Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Region H: Fejlslagen kommunikation førte til sen ambulance

Helsingør - 06. januar 2018 kl. 04:44 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mangelfuld kommunikation var medvirkende til, at en tilskadekommen kvinde tirsdag måtte vente fem kvarter på en ambulance, mener Region Hovedstadens Akutberedskab. Øjenvidne er uenig i regionens udlægning af begivenhederne.

Læs også: Kvinde ventede over en time på ambulance

Som beskrevet i torsdagens udgave af Frederiksborg Amts Avis, måtte en tilskadekommen kvinde på Kingosvej tirsdag aften vente fem kvarter på, at en ambulance kom frem. Yvonne Nielsen, der var den første bilist til at stoppe op og tilse kvinden, ringede 112 klokken 22.32, men først klokken 23.06 blev en ambulance sendt afsted fra Hillerød, som var fremme 23.48. Af øjenvidner blev kvinden ellers beskrevet som hårdt medtaget, blødende fra munden og med smerter i armen. Hun talte sløret, hvorfor det var svært at fastslå årsagen til uheldet.

Region Hovedstadens Akutberedskab beklagede siden ventetiden, som blev forklaret med, at der var mange ambulanceudrykninger i Nordsjælland tirsdag aften. De to døgnbemandede ambulancer i Helsingør var optaget, hvorfor ambulancen måtte sendes fra Hillerød, lyder det i et mailsvar til Frederiksborg Amts Avis.

Politi kørte forgæves

Ambulancen fra Hillerød var uden udrykning det meste af vejen og var derfor 42 minutter om at komme frem. I alt gik der dog en time og 16 minutter fra, at Yvonne Nielsen første gang ringede klokken 22.32. Region Hovedstaden har siden kigget dybere ind i sagen og forklarer i et nyt mailsvar til Frederiksborg Amts Avis, at en stribe ting gik galt i den halve time, der gik fra første opkald til, at ambulancen blev sendt afsted.

I mailen lyder det blandt andet, at det første opkald blev registreret til at være fra den krydsende vej, Kronborg Ladegårdsvej, og at man ikke fik tilstrækkeligt med oplysninger om kvindens tilstand. Derfor skal 112-vagten have ringet til Yvonne Nielsen igen tre gange, uden held.

- Klokken 22.43 sender alarmcentralen en politibil afsted for at lede efter kvinden, men politiet finder ikke borgeren på Kronborg Ladegårdsvej, og ambulancen afmeldes 22.52, lyder det i mailen fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

Ingen opkald på telefon

Yvonne Nielsen er bekendt med Region Hovedstadens udlægning af sagen, som hun er lodret uenig i.

- Jeg ser kvinden, stopper op og sætter havariblink på, og går og ud tilser hende, hvorefter jeg ringer 112. Jeg siger tydeligt, at det er på Kingosvej, og jeg opridser tydeligt situationen og fortæller, hvilke skader, kvinden har, siger Yvonne Nielsen, der heller ikke kan genkende, at 112 skal have ringet til hende tre gange.

- Der er ikke registreret nogen indgående opkald på min telefon i den periode, som de nævner. Jeg kan heller ikke forstå, at politiet ikke kan finde kvinden, da det hele finder sted stort set på hjørnet af Kingosvej og Kronborg Ladegårdsvej, siger Yvonne Nielsen.

Yvonne Nielsen oplyser, at hun har i sinde at klage til Region Hovedstaden, da hun mener, at der uberettiget er blevet lagt skyld over på hende.