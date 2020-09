Razzia på Kongevejen

På Kongevejen i Snekkersten var der mellem klokken 07.30 og 09.00 mandag en målrettet færdselsindsats. Her blev 12 bilister sigtet for at anvende håndholdt mobiltelefon under kørsel og en for ikke at anvende sikkerhedssele. Herudover blev en 30-årig mandlig bilist fra Helsingør sigtet for kørsel uden førerret, mens en 28-årig mandlig bilist fra Helsingør blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden, oplyser Nordsjællands Politi