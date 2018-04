Razzia: Tom butik var hash-bule

Et butikslokale på Stubbedamsvej tæt på hjørnet af Kongevejen, som senest har huset en klinik for thaimassage, blev tirsdag eftermiddag ransaget af civilklædte betjente fra Nordsjællands Politi.

Der ved blev også beslaglagt 75 gram hash fordelt i salgsklumper. Endelig blev der også beslaglagt et kontantbeløb på et stykke under 10.000 kroner.

De to mænd er fortsat sigtede, men der blev ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at forsøge at få dem varetægtsfængslet i sagen ved et grundlovsforhør.