Rapport: Disse løsninger kan give 9 procent flere passagerer

Movia har lavet en rapport om såkaldte BRT-inspirerede tiltag, BusRapidTransit, langs den nye A bus-linje. Potentialet er stort, men indtil videre er der kun udsigt til, at et ud af 11 forslag bliver til virkelighed.

Helsingør - 03. maj 2021 kl. 10:07 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

I disse år bliver der i både Danmark og resten af verden satset på såkaldte BRT-løsninger for at styrke den offentlige transport, der har været under pres i de senere år.

Det handler kort fortalt om, at busserne skal køre i sit eget tracé eller vejbane for at skabe større driftssikkerhed og bedre hastighed. Med andre ord en løsning inspireret af sporvogne og jernbaner.

Selv om det kan være svært at indføre sådanne løsninger i fuld skala i en nærmest færdigudbygget købstad som Helsingør har det regionale trafikselskab udarbejdet en rapport om, hvordan Helsingør Kommune kan arbejde med denne tankegang på den travleste del af Helsingørs kommende A-buslinje, 801A, der starter ved næste køreplanskift til december.

Der er tale om strækningen fra Helsingør Station langs Kongevejen, Rønnebær Allé , Vapnagaard og Prøvestencentret.

På denne strækning har forfatterne af rapporten, der på dagsordenen til mødet mandag aften i By-, Plan- og Miljøudvalget, kommet med 11 forslag til løsninger omkring for eksempel stoppesteder, der kan skaffe flere passager og sænke rejsetiden. I alt har Movia udpeget 11 konkrete forslag til løsninger.

I første omgang lægger forvaltningen i Center for By-, Land og Vand dog kun op til, at et enkelt af forslagene bliver til virkelighed.

Det handler om busstoppestedet på Rytterbakken ud for Vapnagaard, der på den ene side kommer til at ligge ud til et autoværn på Borgmester P. Christensens Vej på den modsatte side af Vapnagaard. Her vil som foreslået bygge en rampe ned til det offentlige stisystem, så busstoppestedet også nemt vil kunne benyttes. Her er tale om et tiltag, som vil kunne udføres samtidig med de nye dobbeltrettede busstoppesteder, der allerede er afsat penge til at opføre. Den nye rampe vil kunne opføres for beskedne cirka 200.000 kroner fremgår det af rapport og sagsfremstilling.

Kan ikke bestemme over Kongevejen

I alt har rapporten udpeget 11 forskellige forslag til forbedringer.

En del af dem vil dog kræve betydelige investeringer, og så er der spørgsmålet om selve Kongevejen, som er den mest trafikerede del af 801A's rute, og hvor der er flest forsinkelser på grund af trafikken. Denne vej er dog ejet af staten og er en statsvej, hvilket kræver, at staten vil deltage i projekterne.

Potentialet er dog ifølge rapporten betydeligt. Gennemførte man alle tiltag, som tilsammen vil koste omkring lidt over 28 millioner kroner, så ville man kunne opnå omkring 9 procent flere passagerer på rutens strækning mellem stationen og Prøvestenscentret. De flere passager vil også påvirke driftsøkonomien bag busruten positivt, og derved give færre kommunale udgifter til tilskud. Uden for dette regnestykke er også gevinsten i forhold til miljø og CO2-udslip.

