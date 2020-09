Man se flere naturvidenskabelig foredrag på Espergærde Bibliotek her i efteråret. Foto: Presse

Raketvidenskab på biblioteket

Helsingør - 24. september 2020 kl. 10:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aarhus Universitet har i et par år haft stor succes med at formidle en række naturvidenskabelige foredrag som direkte livestream til hele landet. Nu kan disse foredrag også opleves på Espergærde Bibliotek. Det første foredrag er den 6. oktober kl. 19-21.

Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig op i rummet?

Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvordan anbringes de der? - Ja, det er raketvidenskab! Når en satellit skal sendes op i rummet, er det afgørende at det sker med en hastighed på mindst 28.000 km/t for at den kan komme i kredsløb om Jorden - ellers vil satellitten falde ned igen. Men hvordan er det overhovedet muligt at komme op på så store hastigheder? Kom og hør om, hvordan en rummission designes og planlægges med eksempler fra aktuelle rummissioner.

Midt i foredraget bliver der 15 minutters pause. Her kan deltagerne købe et glas vin eller en flaske vand. Betaling sker kun via MobilePay.

I det hele taget bliver arrangementet afholdt efter gældende retningslinjer i forhold til Covid 19 og med stort fokus på at gøre det trygt at deltage. Derfor er der også kun plads til 55 deltagere. Der er fri entré, men man skal hente en gratis billet via bibliotekets hjemmeside eller billetten.dk.

Foredragsrækken, der rummer så forskellige temaer som tang, dybhavet, smagen af øl, menneskets historie og Grønlands indlandsis, fortsætter tirsdag den 27. oktober og de næste fire tirsdage. Læs mere om de spændende foredrag på helsbib.dk og på ofn.au.dk