Radikalt grundlovsmøde

helsingoranerne:

- Der er ved flytninger af de statslige arbejdspladser mange eksempler på, at fagligheden er skubbet til side for geografiske hensyn. Det efterlader store spørgsmål: Er der ikke bedre måder at skabe gode arbejdspladser i hele landet? Er formålet med centraladministrationen ikke stadig at have stærke videnstunge institutioner til gavn for samfund, borgere og virksomheder?«