Råbte, skreg og sparkede på biler

Klokken 19.50 mandag anmeldte en borger at have været vidne til uro på Blichersvej, hvor flere personer råbte og skreg, sparkede på deres egne biler og muligvis også havde været oppe at slås. Patruljer kørte til stedet for at undersøge forholdet nærmere, og de fik her kontakt til nogle lokale mænd med relation til hinanden, som kunne sættes i forbindelse med hændelsen. oplyser Nordsjællands Politi.

På tidspunktet for døgnrapportens udgivelse er der ikke foretaget sigtelser af nogen, men det kan ikke afvises, at dette vil ske, når det endelige hændelsesforløb er fastslået.