Quiz med kendt radiovært online

Toldkammeret har været vært for nogle meget populære quizzer med radioværten Henrik Milling, og selvom der er forsamlingsforbud og corona-nedlukning, så bliver der nu igen mulighed for at quizze med Milling - det foregår bare online.

Hvert hold må være på max seks personer fra 10 års alderen, men hvis jeres hold består af mere end fem personer eller personer, der ikke er i samme 'corona-familie', opfordres der til, at man sidder hver for sig i egne hjem og mødes via en samtale-platform som fx Messenger, Facetime, Zoom, Skype eller Meet.

- Det her er quizzen, hvor det er godt at have styr på Matador, Back to The Future, Gasolin, Michael Jackson, Melrose Place, Dan Brown, Harry Potter, Bamse og Kylling, Polle fra Snave og alt, hvad der er lavet over og under og ind i mellem. Der er spørgsmål henvendt til alle aldersgrupper, der er flotte præmier til vinderne og garanteret quizhygge til alle, lyder det fra Toldkammeret.