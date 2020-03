Punk-legenden Fritz Fatal spiller på Elværket

Fritz Fatal var kendt og berygtet for sin vilde, intense og ekstremt hudløse optræden på startfirsernes københavnske undergrundsscene. Fritz voksede op i Ålborg, hvor han bl.a. spillede i punkbandet »Sparkplugz«. Spillede før Before i den kortlivede gruppe »The Grand Illusion« med bl.a. Steen Jørgensen fra Sods og Sort Sol. Fritz udgav i 1982 kultklassikeren »A Wish Of Life« sammen med sin gruppe Before, der også udsendte to singler i henholdsvis 1981 og 1983, inden gruppen opløstes.