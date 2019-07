Promille på 2,28 sender 37-årig mand i fængsel

Promillen var 2,28. Han blev sigtet og tiltalt for spirituskørsel, og da han i en tidligere sag var blevet frakendt førerretten i en lignede sag, blev han også tiltalt for at køre uden kørekort.

Det var om eftermiddagen den 30. april 2018 kort efter klokken 15.00, at en varevogn holdt parkeret midt på Kronborgvej og spærrede trafikken for andre trafikanter. En politibil kom kørende og konstateret, at det var en uhensigtsmæssig parkeringer, så de bad føreren kører længere frem og holde ind til siden. Efter en kort samtale med ham - en 37-årig mand - fik betjentene en fornemmelse af, at han var påvirket af alkohol. De bad ham puste i alkometeret, der afslørede en promille på 2,28, og han blev med det samme anholdt og taget med ind på politigården til blodprøve, der slog alkometerets afsløring fast:

