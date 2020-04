I beregningerne har man ikke indregnet effekterne af kommunens satsning på at tiltrække uddannelser. Planerne omfatter blandt andet en ny erhvervsskole her ved Svingelport, bådebyggeruddannelse i værftshallerne og en flytning af HF &VUC Nordsjælland til Skolen ved Kongevej. Foto: Andreas Norrie

Prognose: Mange flere borgere er på vej - men de bliver ældre

Flyttekasser, der skal pakkes. Flyttebiler, der skal køres. Og en bolig, der skal gøres til et hjem i Helsingør. Det kommer til at være et jævnligt scenarie det næste årti - faktisk helt til 2039 - ifølge en ny befolkningsprognose, som fremgår af referatet af seneste møde Økonomiudvalget.

