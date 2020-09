Professionelle dansere på turné til kommunens dagtilbud

Kunst kan opleves med alle sanser og hele kroppen, og det får vuggestue- og børnehavebørn i 11 dagtilbud i Helsingør Kommune lov til at mærke i de kommende uger, når de får besøg af et professionelt dansekompagni. Børnene skal både se, lytte og selv være med på gulvet.

Bag de interaktive danseforestillinger står Dansehallerne, der er et nationalt center for dans og koreografi. Hvert år sender Dansehallerne professionelle dansekompagnier ud til 500 danseforestillinger i skoler og dagtilbud. Det sker i et vigtigt samarbejde med en række af landets kommuner, heriblandt Helsingør. Det giver børnene en kunstnerisk oplevelse, de kan forstå og begribe gennem deres egen kropslige deltagelse i dansen.

Den aktuelle turné i Helsingør Kommune er en del af det landsdækkende treårige projekt 'KORA - dans for de yngste', som er støttet af Nordea-fonden og Statens Kunstfond. Projektet tager afsæt i Dansehallernes overbevisning om, at dansen kan gøre noget helt særligt og være med til at lære børn at turde udtrykke sig på nye måder og indgå i fællesskaber på nye måder.