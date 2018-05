Gadeidrætten blomstrer i multiparken - men flere skal med. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Prøv gadeidræt i multiparken

Helsingør - 17. maj 2018 kl. 20:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Multiparken danner ramme om Gadeidrættens Dag lørdag 26. maj – med fokus på den selvorganiserende idræt Lørdag 26. maj mellem klokken 13 og 16 er der mulighed for at opleve en række sportsudøvere, der viser deres kunnen i Multiparken. Det er blandt andet skatere, løbehjulsløbere, parkour-udøvere og streetdansere. Man kan både nyde synet af de dygtige sportsudøvere - og selv prøve kræfter med forskellige former for bevægelse i byrummet, som eksempelvis pana-bold, løbehjul, parkour, gigant-skak og calesthenics.

- Vi vil rigtig gerne have, at flere børn, unge og voksne får øjnene op for gadeidrætten og dens mange muligheder, fortæller fritidskoordinator Laura Louise Laugesen fra Helsingør Ungdomsskole.

Multiparken er året rundt samlingspunkt for kommunens børn og unge, som bl.a. skater, kører på løbehjul og BMX-cykel og laver parkour.

- Vi oplever næsten dagligt, at folk stopper overraskede op, smiler og hænger ud for at se, hvad børnene og de unge laver i Multiparken. Så formålet med Gadeidrættens Dag er også, at besøgende og forbipasserende bliver underholdt og lader sig inspirere, siger Leise Theilgaard fra Villa Fem og Multiparken.

Håbet er, at forældre vil lade sig inspirere i forhold til at bakke deres børn op i en måske ny idræt, som sagtens kan finde sted på gadeniveau.

Til Gadeidrættens Dag er der også DJ og mulighed for at købe mad lavet af unge fra Produktionsskolen og Villa Fem.

Gadeidrættens Dag finder sted mange steder i Danmark lørdag den 26. maj. I Helsingør er aktørerne bag arrangementet Villa Fem, Cube, Tetriz, Helsingør Ungdomsskole, Streetcore calesthenics, HIF Gymnastik og motion, den boligsociale helhedsplan i Vapnagaard, Produktionsskolen og Et lettere liv i Helsingør Kommune. Dertil kommer sportsudøvere, som er faste brugere af Multiparken, herunder skatere og løbehjulsudøvere.