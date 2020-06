Send til din ven. X Artiklen: Private virksomheder er første led i fødekæden til velfærden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Private virksomheder er første led i fødekæden til velfærden

Helsingør - 24. juni 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debathelsingoer:

Af Ulla Kokfelt

Espergærde

Nye Borgerliges spidskandidat til Helsingør Byråd.

Helsingør: Man kan ønske sig noget så meget, at man kan føle sig fristet til at anskaffe det uanset prisen. Skete det, da man planlagde 700 nye boliger ved siden af industrikvarteret i Espergærde?

Placeringen medførte allerede i 2018 indsigelser fra virksomheden CARMO, der er nødt til at insistere på opretholdelsen af et vist støjniveau for at kunne fungere og producere. Virksomheden frygter, at fremtidige klager vil kunne true placering og eksistensgrundlag, og gjorde derfor indsigelser tidligt i processen med lokalplanen - dog uden at blive hørt.

Nu risikerer byggeriet at sande til før det er begyndt. Planklagenævnet vurderer i dag, at lokalplanen er behæftet med så alvorlige problemer, at kommunen ikke må gå videre med projektet før det er undersøgt nærmere. Får virksomheden medhold, risikerer udgifter til kommunale medarbejdere og eksterne konsulenters arbejdstid i forbindelse med planlægning af byggeriet at være tabt.

Et vægtigt politisk argument for at planlægge mange nye boliger i Espergærde synes ofte at være, at der er brug for flere nye indbyggere og flere skatteindtægter til opretholdelse af kommunens aktiviteter og af velfærd til borgerne. I denne sag kan det vise sig, at det først og fremmest er kommunale medarbejdere og eventuelle eksterne konsulenters aktiviteter og beskæftigelse, der er blevet tilgodeset. Og at gevinsten for virksomheden og kommunens borgere, som har betalt gildet, er fraværende.

Private virksomheder er grundlaget for den offentlige økonomi og er første led i fødekæden til at sikre den velfærd, som vi alle sammen ønsker. En af kommunes fremmeste opgaver er derfor at sørge for gode vilkår for det private erhvervsliv. Nye indbyggere giver både nye indtægter og nye udgifter, mens erhvervsvirksomheder giver beskæftigelse og indtægter. Det er vigtigt at komme i hu.