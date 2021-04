Private har lejet tæt på 2.000 kvadratmeter i sundhedshus

Det 320 millioner kroner dyre og op til fire etager høje kommunale sundhedshus har således kurs mod et rejsegilde 23. juni. Samtidig ser det også ud til, at der er interesse fra private klinikker og speciallæger for at flytte ind i sundhedshuset, der først og fremmest skal huse genoptræningscentret HRT på Poppelgården i Snekkersten og Region Hovedstadens akutklinik og aktiviteter på Murergade i Helsingørs indre by.