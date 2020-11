Præmier til trafiksikre skolebørn

Eleverne i 0.A, 0.B og 0.C fra Borupgårdskolen, samt 0. årgang fra Hornbæk skole har vundet pengepræmier til klassekassen i forbindelse med den landsdækkende kampagne 'Børn på vej'. Det er kommunerne, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, der står bag konkurrencen, som skal være med til at gøre skolebørn mere trafiksikre.

I Helsingør Kommune er målet, at alle børn skal kunne komme sikkert rundt i trafikken f.eks. til og fra skole. I august satte kommunen plakater op ved alle skoler med budskabet 'Børn på vej' for at minde trafikanterne om at passe på de nye i trafikken.