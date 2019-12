Se billedserie Borgmester Benedikte Kiær (K), næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget, Lene Lindberg (S) og mange medlemmer af byrådet var sammen med embedsmænd og samarbejdspartnere mødt op til åbningen af herberget. Foto: Andreas Norrie

Porten er åbnet for et bedre liv for de hjemløse

Helsingør - 03. december 2019 kl. 11:09 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag åbnede kommunens permanente vinterherberg i Fiolgade midt i byen, hvor der er varme og fire sengepladser.

Byrådsmedlemmer, embedsmænd og repræsentanter fra sociale organisationer samt politiet var mandag aften mødt op på 2. sal på Fiolgade 17C, da det blev markeret, at Helsingør Kommune nu har fået et permanent natherberg i vintermånederne.

Bevillingen til herberget kom på plads ved budgetforliget, og medarbejdere og håndværkere har således fået herberget på plads på rekordtid. Og mandag aften var der faktisk tale om et helt færdigt herberg med fire sengepladser, bad, køkken og opholdsrum

- Vi bliver tit beskyldt for at arbejde langsomt i kommunen, men her er vi gået foran, sagde borgmester Benedikte Kiær (K). Hun var også rigtig glad for, at partierne bag budgetforliget var blevet enige om en permanent løsning, der afløser en midlertidig kommunal løsning i portnerboligen på Petersborg sidste år, og årene før blev et lignende tilbud varetaget af Frelsens Hær. Borgmesteren var også glad for, at pengene til et vinterherberg ikke skal findes hvert år ved budgetforhandlingerne.

Housing first

- Stedet hedder Porten, og det kan man jo filosofere over. Men der er et tilbud, som også gerne skulle give mulighed for en snak med beboerne og en mulighed for fast bolig. I kommunen arbejder vi med en strategi, som hedder »housing first«. Det handler om, at de allermest udsatte borgere kommer bedst videre, når de har tag over hovedet, sagde borgmester Benedikte Kiær.

Hun fortalte også, at hun i sin tid som socialminister havde været på besøg på mange herberg - og kommunens bestemt var i den luksuriøse ende.

Social- og Beskæftigelsesudvalgs næstformand Lene Lindberg (S) havde også stor ros til herberget.

- Der er tale om et herberg, som også skal give kommunen en tættere kontakt til de svageste borgere, og også få dem videre mod et bedre liv, en bolig og beskæftigelse eller uddannelse, sagde Lene Lindberg.

Herberget fungerer sådan, at personalet på stedet visiterer de borgere, som har mest behov til en seng og et måltid. De sker hver aften klokken 18 til 22 i december, januar, februar og marts måned. Visiteringen foregår således, at såkaldte gadesovere bliver prioriteret først. Der er i dag fire pladser, som passer med det behov, som har vist sig at være de senere år. Stedet er dog godkendt til syv senge, hvoraf de sidste kan tages i brug, hvis behovet skulle vise sig.

