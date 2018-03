Portalen til anden verden

Oplev en verden af finurlige figurer, når Diego Bang og Peter Bidstrups »Goplerier – en leg med billeder og ord« rykker ind i forhallen på Espergærde Bibliotek.

Goplerierne indtager forhallen på Espergærde Bibliotek og suger de besøgende med ind i en anden verden. Et parallelunivers, hvor finurlige figurer farter omkring i et fluidum af vand eller luft eller måske, er det noget helt andet. En verden bygget i farverige billeder, der hver især illustrerer historier, der endnu ikke er fortalt. Med ord vækkes figurerne til live. De får tanker og følelser - fortællinger, som de deler med beskueren. Udstillingen hedder »Goplerier - en leg med billeder og ord« og er et samarbejde mellem billedkunstneren Diego Bang, der har klippet billederne og ordmageren Peter Bidstrup, der har nørklet med teksterne. Med deres eventyrlige verden bestræber de sig på at skildre situationer i et uventet lys på en vekslende humoristisk, satirisk, lommefilosofisk, poetisk, sprælsk og indimellem også lettere subtil måde.