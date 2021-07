Se billedserie Erik Trolle viser stolt det mere end 70-år gamle billede frem, der nu hænger på M/S Museet for Søfart. Foto: Pressefoto

Populært museum laver udstilling: Helsingoranerne viser matrostrøjet frem

Erik Trolle er en af de bidragsydere, der har indsendt et barndomsbillede til M/S Museet for Søfart, hvor han er iført matrostøj. Resultatet af de mange fotografier kan i disse dage opleves på mini-udstillingen, BETTEMATROS.

Helsingør - 08. juli 2021 kl. 05:24 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Det kan godt være, at matrostøj ikke pryder bybilledet, når man tager en tur gennem Stengade, men der var engang, hvor det var moderne at iklæde sig det. Flere modeikoner har da også forsøgt at gøre striberne populære igen, blandt andet modedesigneren, Jean Paul Gaultier, men man skal altså bladre længere tilbage i fotoalbummet for at nå til de billeder, hvor børn og unge er iklædt matrostøj. På M/S Museet for Søfart er det for tiden muligt at se særudstillingen OCEANISTA - Moden & Havet, og som en tilføjelse til det, valgte museet i foråret at efterlyse privatfotos af de børn, der gennem generationer er blevet sendt til fotografen eller på danseskole iført matrostøj. Resultatet af eftersøgningen af billederne kan nu ses på museet, hvor mini-udstillingen, BETTEMATROS, kan opleves til og med uge 42.

Konen fandt billederne I miniudstillingen er der ophængt adskillige matrostrøjer, ligesom mere moderne fortolkninger af matrostemaet kan ses, blandt andet fra det danske tøjmærke, Rains. Hvad der dog trækker de besøgendes opmærksomhed til sig, er de mange flotte matrosbilleder, der hænger ned fra loftet. Her er der både billeder fra det sidste årti og det sidste årtusinde, og det kommer fint til udtryk ved en farvekavalkade, hvor der er de ældre sorthvide fotografier, samt de nyere billeder, hvor der er godt med farve på. En af dem, der har afleveret et sorthvidt fotografi, er 76-årige Erik Trolle fra Hellebæk.

- Jeg så i Amtsavisen, at Museet for Søfart ledte efter billeder af personer med matrostøj på. Min kone fortalte mig, at vi da har nogle fotos, hvor jeg har matrostøj på. Problemet var, at jeg ikke vidste hvor billederne var, men det vidste hun, for der gik ikke lang tid, før hun kom med billederne. Vi synes, at jeg så sød ud, så vi afleverede det til museet, der fik scannet billederne ind, siger han.

Ville hellere lege i skoven Erik Trolle var en livlig 5-årig, da billedet blev taget. Han husker det derfor ikke som det mest underholdende at skulle prøve tøj og få taget mål, så han kunne få de fine, nye klæder.

- Jeg gik til dans hos en kendt danserinde i Helsingør, Grethe Lybke, og dengang skulle man have afdansningsbal, hvor man var iført sit fineste tøj. Mine forældre fik syet noget matrostøj, som jeg skulle have på. Når jeg nu havde fået så fint tøj, skulle jeg da også lige ned til fotograf Iversen, der lå på Axeltorv. Der fik vi taget billeder af hele familien, men jeg var ikke meget for at prøve tøj og have det på til afdansningsbal. Jeg kunne bedre lide at lege i skoven, fortæller Erik Trolle, der som barn boede i Højstrup.

Ikke til at lege i Erik Trolles matrostøj var så fint, at han ikke bare lige havde det på til hver en anledning. Foruden afdansningsballet i Helsingør Industriforening, brugte han ikke tøjet meget.

- Som jeg husker det, havde jeg det på nogle gange til dans, og så tror jeg, at jeg havde det på til en rund fødselsdag. Det var ikke noget, som man bare lige havde på, og det var slet ikke noget, som man legede i, siger han.

Børnebørn i matrostøj Som nævnt tidligere, er det ikke tit, at man støder ind i folk, der har matrostøj på, medmindre at det er fastelavn eller lignende. Erik Trolle havde dog en sjov oplevelse, hvor hans børnebørns påklædning mindede ham om de gamle dage.

- Min søn blev gift, hvor vi holdt en reception efterfølgende. Her kom han med sine to børn, der ikke var ret store, og de var iført matrostøj. Deres tøj var ikke stribet, men helt hvidt, og de var så flotte. Vi snakkede og skålede, men de kedede sig, så de for rundt. Da de gik hjem, var de møgbeskidte. Der blev jeg mindet om dengang, hvor jeg selv var i matrostøj, fortæller han.

I alt er der blevet indsamlet over 500 fotos, og indsamlingen fortsætter på Instagram under #bettematros. Her er det ligeledes muligt at se hele samlingen.